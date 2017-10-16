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Накопительная система пенсий: сколько украинец сможет собрать себе на старость
Молодые будут платить 29% от зарплаты и, возможно, смогут снять накопленное за раз
Процент
Согласно документу, украинцы младше 35 лет будут обязаны копить на пенсию уже с 2019-го. Первый год будет взиматься 2% от зарплаты, но взнос будет расти на 1% в год, пока не достигнет 7%. В ближайшее время правительство определит, кто и как будет контролировать работу системы, а также сформирует правила и требования программы.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что есть три уровня пенсионной системы. Первый — солидарная система, туда идет наш обязательный единый соцвзнос в 22%. Второй — который введут в 2019-м, — обязательная накопительная система. Третий — накопительная система, но добровольная.
"Во многих странах функционируют все три системы вместе", — отметил эксперт. По его словам, обязательный взнос в 22% в солидарную систему останется, а к нему добавится еще и взнос в накопительную — 7%. В итоге украинцы будут платить за свою будущую пенсию 29% от зарплаты. По словам управляющего директора группы ICU Григория Овчаренко, будущие накопительные счета откроют в пенсионных фондах.
"По закону о пенсионном госстраховании, в течение первых 2 лет после запуска накопительной системы будет действовать госфонд. А потом участник сможет перевести накопления в негосударственный фонд", — рассказал Овчаренко.
В свою очередь министр соцполитики Андрей Рева считает, что накопительная пенсионная система должна быть изначально негосударственной, а украинцы должны иметь возможность самостоятельно выбирать фонд.
"Взнос должен платить сам работник из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить", — добавил он.
Нужна защита
Олег Пендзин подчеркивает, что накопительные системы хорошо работают только там, где стабильная экономика, а потому нужно защитить накопленные средства от инфляции.
"Накопленное не должно обесцениваться. Необходимо продумать защиту от инфляции и способ его приумножения. Но этот вопрос пока открыт", — говорит он.
Григорий Овчаренко же успокаивает: "В плане есть пункт о разработке механизма защиты сбережений, то есть вопрос еще доработают. К тому же есть примеры стран, где гарантируется сохранность сбережений и минимальной доходности". Он отметил, что накопительный уровень — это частная собственность, принадлежащая участнику, а потому она может наследоваться.
А вот Пендзин считает, что накопленный актив нельзя завещать: "Такое может быть только в добровольном накопительном, а обязательная система вряд ли предусмотрит завещание взносов". По его мнению, у правительства есть несколько вариантов будущей выплаты накопленного: можно определить сумму ежемесячной доплаты к пенсии, а можно позволить единоразово снять эти средства. Овчаренко же рассказал, что закон предполагает покупку аннуитета по выходу на пенсию, который предполагает периодические выплаты в зависимости от накопленной суммы.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
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