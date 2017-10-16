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Оснований для роста цен на тепло в Украине нет, - Кабмин
Кабинете министров Украины убеждены, что никаких оснований для роста цен на тепло в Украине нет. В пресс-службе правительства отметили, что в воскресенье, 15 октября в нашей стране официально начался отопительный сезон.
Как информирует replyua.net, в сообщении также отмечается, что оснований для роста цен на тепло нет. В правительстве также заверили, что наша страна впервые за последние годы в полной мере готова к отопительному сезону. В государстве сформированы запасы топлива.
В соответствии с предоставленными Министерством энергетики и угольной промышленности Украины данными, по состоянию на сентябрь месяц в подземных хранилищах находится 14,8 миллиарда метров кубических природного газа, что на 2,3 миллиарда кубометров больше, чем было в минувшем году. Запасы угля составляют 1980,5 тысячи тонн, что на 568,3 тысячи тонн больше, чем в 2016-м. Кроме того отмечается, что ответственность за обеспечение потребителей теплом, а также горячей водой в полной мере лежит на местной власти. Так же, как и создание цен на потребленные энергоносители.
Теги: Донбасс, цена, отопительный сезон, Кабмин
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