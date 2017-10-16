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Порошенко привітав Курца з перемогою
Президент Петро Порошенко долучився до привітань, які сьогодні приймає Себастіан Курц, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований на офіційний сторінці глави держави у соціальній мережі.
Зокрема, Порошенко переконаний, що перемога на позачергових парламентських виборах, здобута Себастіаном Курцем та Народною партією Австрії, є політичним тріумфом людини, яка неодноразово відвідувала нашу державу та знає «українську тему» дуже добре. Але це також і перемога переконаного прихильника європейської інтеграції загалом та Європейського Союзу зокрема. Такі результати виборів вказують, що можна розраховувати на існування консолідованого ЄС і, відповідно, миру на європейському континенті.
Порошенко зауважує, що чудово розуміє: на Курца чекають багатогодинні переговори про створення коаліції. Тим не менш, президент розраховує, що новосформований уряд не вважатиме європейські цінності пустим звуком. Саме тому Порошенко передає найкращі побажання новоспеченому очільнику австрійського уряду. Нагадаємо, автори екзит-полів віддають Курцу практично безальтернативну перемогу з трохи більше, ніж тридцятьма відсотками підтримки.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, победа, Порошенко
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