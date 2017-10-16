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Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса
На Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса – фактически, Карпатского биосферного заповедника, а также Национального парка «Синевир» и Угольско-Широколужанского заповедного массива. Агитируют построить курорт для европейских туристов на 30 000 отдыхающих, 53 км подъемников, более 200 км лыжных трасс, поле для гольфа, аэропорт и сотни ресторанов и гостиниц.
Как пишет в своем блоге украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий, он бы посоветовал отступить на 35 км на юг – там леса значительно лучше и осадков меньше. Только это уже румынский Национальный парк – те же Мармароси, только с той стороны границы. И пусть инициаторы там радостно так предложат суперовый стартап и инвестиционный проект румынам: «А давайте вместе сделаем здесь курорт – всего 14 000 га вырубить!». «Я не знаю, куда румыны пошлют инициативных закарпатцев – потому румынской не понимаю, а то явно будет «непереводимый набор слов, местные идиоматические выражения», – написал Голобуцкий.
По его мнению, украинцы также должны послать тех ребят с инициативой. Прежде, чем послать предприимчивых ребят, их проверкой не мешало бы заняться прокуратуре и СБУ. Политолог поясняет, что речь идет об участке горного массива, который называется Горганы, там – больше осадков в год, всегда мокро и сыро, и комаров полным полно. То есть, с одной стороны: с апреля по ноябрь там разве что в скафандре необычным туристам можно быть. А с другой: все это формирует гидрообеспечение чуть ли не половины украинских Карпат, влага отсюда той или иной степени питает все остатки лесов Карпатских гор. Вот и выходит, что вырубить здесь деревья – это и экономически сомнительно, и экологически – преступление, а также преступление против национальной безопасности, потому что нам не хватало еще в Горганах лесных пожаров из-за засухи, как сейчас в Калифорнии.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Закарпатье, лес
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