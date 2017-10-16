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Схвильована Джамала звернулася до українців
Переможниця Євробачення Джамала знялася в соціальній рекламі про торгівлю людьми.
Про це стало відомо з публікації співачки в Instagram.
Як відомо, днями співачка стала послом доброї волі Міжнародної організації з міграції.
Відео, в якому з'явилася і сама зірка, наклали на її пісню "Шлях додому".
Джамала вважає, що від рабства постраждали близько 230 тис. громадян України.
Крім того, вона опублікувала постер з номером гарячої лінії з протидії торгівлі людьми.
"В Україні дуже багато людей живуть на межі бідності і готові працювати де завгодно і при будь-яких умовах. Саме вони, як правило, стають жертвами торговців людьми і потрапляють в рабство. На жаль, кількість потерпілих з кожним роком тільки зростає. Ця кампанія, звичайно, не вирішить проблему, але може привернути увагу і ЗМІ, і посадових осіб, і суспільства. Головна мета - попередити українців, що треба бути дуже обережними, коли вони розглядають пропозиції роботи за кордоном", - йдеться у записі.
Теги: Донбасс, торговля людьми, Джамала, певица
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