Стало відомо, через які випробування доводиться проходити літнім людям, які приїжджають з непідконтрольною території для оформлення пенсії в Станиці Луганській

Про це повідомила правозахисник Харківської правозахисної групи Яніна Смілянська.

Так, якщо чергу зайняти в 6 ранку з боку бойовиків, то на підконтрольну Україні територію вдається потрапити лише до вечора.

«Та жінка, яка взяла мене з собою в якості супроводжуючого, розповіла, що вона з боку бойовиків приїхала о 6 ранку займати чергу, а на той момент чергу вже була людина сто. О 10 ранку вона зайняла чергу на пропуск на підконтрольну територію вже на українському КПВВ, і на неокуповану територію зайшла тільки до 16 вечора. Тобто фактично це цілий день», – переказує Смілянська історію немолодої жінки.

За словами правозахисниці, більшість тих, хто перетинає лінію розмежування, – це люди похилого віку. І вони не приховують, що їдуть оформляти українську пенсію. Цим людям стає в черзі погано, деякі з них помирають.

«Ми зараз тільки підраховуємо, скільки було зафіксовано смертей на КПВВ з того моменту, як вони відкрилися. Місія ООН заявляла, що тільки з початку 2017 роки за перші три місяці було зафіксовано 7 смертей. Тобто люди померли просто в черзі», – констатує Смілянська.

Крім цього, люди, які приїжджають оформляти пенсію або інші соціальні виплати, змушені шукати нічліг і не на одну ніч, а кілька днів. В результаті такий попит спровокував відкриття цілого бізнесу з надання ліжко-місць у Станиці Луганській.

«Коли моя супутниця потрапила на українську територію, стало зрозуміло, що ми вже нікуди не потрапимо, і ми почали шукати місце для ночівлі. На КПВВ висіли оголошення про здачу квартир на добу. Ми подзвонили по першому ліпшому оголошенню, прийшли на місце, а там знаходилися вже 7 осіб. До того моменту, коли всі дружно вляглися спати, там було 22 людини. А будинок – з п’яти кімнат, чотири – житлові. Ситуація жахлива, тому що ліжок на всіх не вистачає, люди сплять на підлозі », – описала те, що відбувається правозахисниця.