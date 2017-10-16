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Вандалы нагло разбили крестный ход во Львове

16.10.2017 16:15
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Вандалы нагло разбили крестный ход во Львове

Во Львове вандалы сорвали крепления, изуродовали молитвенные таблицы и разбили фигуры на станции крестного хода, что в парке Высокий замок

Известно, что крестный ход освятили в 2015, возведение каждой стации продолжалось с 2010, каждая стация стоимостью от 3-5 тыс. долларов. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Дело Скарбека».

Вандалы в одной из стаций сломали крест, на другой разбили две фигурки молитвенных женщин, погнули и украли молитвенные таблицы, крепеж. Одна из фигур уже восстановлена, другая требует глобальной и ценной реставрации, которая продлится не меньше месяца, рассказывает скульптор Богдан Гретчак. По его словам, реставрационные работы поврежденной фигуры по своей сложности аналогичные изготовления новой, и соответственно существенно затратные.

Назарий Брезицький, президент благотворительного фонда «Дело Скарбека», один из меценатов, который финансировал изготовление 8 стации, наиболее повреждена, взялся восстановить за свой счет повреждены фигуры, и уже через месяц они будут стоять на молитвенном месте.

Так, ежегодно на этом крестном ходу молятся Львовские прихожане и гости города проходя путь Иисуса от осуждения до смерти, 15 стаций в фигурах созданных скульптором Богданом Гретчаком и средства пожертвований львовян.

Напомним, в Константиновке вандалы повредили памятный знак погибшим бойцам АТО через сутки после установки.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Львов, вандализм
 
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