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Вандалы нагло разбили крестный ход во Львове
Во Львове вандалы сорвали крепления, изуродовали молитвенные таблицы и разбили фигуры на станции крестного хода, что в парке Высокий замок
Известно, что крестный ход освятили в 2015, возведение каждой стации продолжалось с 2010, каждая стация стоимостью от 3-5 тыс. долларов. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Дело Скарбека».
Вандалы в одной из стаций сломали крест, на другой разбили две фигурки молитвенных женщин, погнули и украли молитвенные таблицы, крепеж. Одна из фигур уже восстановлена, другая требует глобальной и ценной реставрации, которая продлится не меньше месяца, рассказывает скульптор Богдан Гретчак. По его словам, реставрационные работы поврежденной фигуры по своей сложности аналогичные изготовления новой, и соответственно существенно затратные.
Назарий Брезицький, президент благотворительного фонда «Дело Скарбека», один из меценатов, который финансировал изготовление 8 стации, наиболее повреждена, взялся восстановить за свой счет повреждены фигуры, и уже через месяц они будут стоять на молитвенном месте.
Так, ежегодно на этом крестном ходу молятся Львовские прихожане и гости города проходя путь Иисуса от осуждения до смерти, 15 стаций в фигурах созданных скульптором Богданом Гретчаком и средства пожертвований львовян.
Напомним, в Константиновке вандалы повредили памятный знак погибшим бойцам АТО через сутки после установки.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Львов, вандализм
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