Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании

16.10.2017 17:52

Сийярто продолжает нагнетать ситуацию по украинскому вопросу и Соглашении об ассоциации Украина-ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский закон "Об образовании" якобы грубо нарушает права человека. Об этом он сказал перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

По его мнению, Украина своим законом нарушила права человека.

"С тех пор, как украинский парламент принял закон об образовании ... в соседних с ЕС странах происходит грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык при получении образования в возрасте с 10 лет. Это – грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения об ассоциации", – заявил Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной Венгрия будет ставить этот вопрос на повестку дня. Следующее заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь этого года.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения. Он выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Ранее Венгрия резко раскритиковала новый языковый закон, который якобы нарушает права венгерского нацменьшинства в Украине.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов относительно закона "Об образовании". Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств.

Днем ранее во время выступления на сессии ПАСЕ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

Источник: https://www.segodnya.ua