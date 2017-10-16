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За какие долги могут лишить субсидии
Эксперты рассказали, как доказать свою невиновность в возникновении долгов за коммуналку
"За какую задолженность за жилищно-коммунальные услуги лишают субсидии и каков механизм? Как можно восстановить субсидию после уплаты долга?" — Юрий Сергиенко, г. Киев.
Отвечает Марина Медведева, директор ТОВ "Центр Пенсионного Права":
Согласно Постановлению КМУ №848 от 21.10.1995 г. "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", предоставление субсидии прекращается, если ЖЭО, ОСМД и т. п. подает документ в службу соцзащиты о том, что гражданин, которому назначена субсидия, не оплачивает соответствующую долю жилищно-коммунальных услуг. Если же собственнику задерживают выплаты зарплаты, пенсии и т. д. и он может подтвердить это документами, то субсидия будет возобновлена. Также она будет возобновлена после погашения задолженности. Документы предоставляются до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие обстоятельства.
Кроме того, постановлением Кабмина от 26.04.2017 №300 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" установлено, что по окончании срока получения субсидии структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения самостоятельно осуществляют расчет субсидии на следующий период. Для этого инстанция собирает необходимую информацию в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения, без обращения граждан. В течение 10 дней после получения указанной информации принимают решение о назначении/неназначении субсидии, о чем и информируют граждан.
В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует человека. Если в течение двух месяцев с даты информирования о неназначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения райгосадминистрации и т. п. при наличии уважительных причин.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, субсидия, долги
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