- Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса22:38
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому21:15
- Основатель «Азова» мог убить себя сам, - Нацполиция19:48
- Гройсман подкинул на яблоки. Кому повысили пенсию, а кому сократили19:30
- У Мінприроди повідомили про неготовність України до роздільного збору сміття19:15
- Українська пенсія довела до загибелі сімох людей18:40
- Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании17:52
- Через потужний антициклон в Україні передбачається різка зміна погоди17:38
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому
«Прорив кордону» на пункті пропуску «Шегині» та подальша активність колишнього очільника Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі ознаменувався цікавою деталлю - політик наголосив, що у нього вкрали паспорт. Але документ про особу, як виявилось, мав не настільки драматичну долю, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі, оприлюднений журналістом Володимиром Бойком.
Так, Бойко нагадує, що Саакашвілі, перебуваючи у Львові на наступний день після свого вторгнення до України, зауважив, що прикордонники буцімто викрали його паспорт. Більше того, політик наполягав, що його паспортний документ зараз лежить на столі в кабінеті президента. Саме посилаючись на відсутність паспорта та неможливість ідентифікувати його особу, Саакашвілі відмовився підписувати протокол про адміністративне правопорушення, який йому намагались вручити правоохоронці.
Тим не менш, доля паспортного документа виявилась не настільки буремною як про те розповідав політик. Раптом сталось чудо – девятого жовтня 2017 року Саакашвілі вирішив відвідати футбольний матч між збірними України та Хорватії. Для цього він перед входом на стадіон пред’явив паспорт (як відомо, на стадіони пускають за паспортами). Більше того, доказ своєї відвертої брехні сам Саакашвілі розмістив на Ютубі, - зауважує Бойко.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, паспорт, Саакашвили
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Стабильность зависит от МВФ
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Донбассу не хватает паспортов
- Паспортные страдания: что творится в Покровске
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса22:38
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому21:15
- Девушка позвала парня на романтический ужин и покончила с собой20:50
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Суд оправдал украинку, которая была за рулем во время гибели голой россиянки в Доминикане – СМИ20:12
- Основатель «Азова» мог убить себя сам, - Нацполиция19:48
- Гройсман подкинул на яблоки. Кому повысили пенсию, а кому сократили19:30
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт