Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой

17.10.2017 21:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что останется вместе с митингующими под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, данная акция будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят все требования пикетчиков. Кроме того, он призвал всех украинцев присоединиться к бессрочному митингу. "Мне кажется это хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем. Я останусь вместе с вами. Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее", - сказал Саакашвили.

Стоит отметить, что сегодня, 17 октября, под стенами парламента собралось около 4 тысяч человек. Все они требуют проведения политической реформы.

Напомним, к вечеру активисты начали устанавливать палатки возле здания Верховной Рады. Митингующие несут спальники, а также просят киевлян помочь продуктами питания и теплыми вещами.



Теги: Донбасс, Киев, акция, митинг, палатки, Верховная Рада, Саакашвили, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх