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"Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой
Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что останется вместе с митингующими под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, данная акция будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят все требования пикетчиков. Кроме того, он призвал всех украинцев присоединиться к бессрочному митингу. "Мне кажется это хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем. Я останусь вместе с вами. Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее", - сказал Саакашвили.
Стоит отметить, что сегодня, 17 октября, под стенами парламента собралось около 4 тысяч человек. Все они требуют проведения политической реформы.
Напомним, к вечеру активисты начали устанавливать палатки возле здания Верховной Рады. Митингующие несут спальники, а также просят киевлян помочь продуктами питания и теплыми вещами.
Теги: Донбасс, Киев, акция, митинг, палатки, Верховная Рада, Саакашвили, реформы
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