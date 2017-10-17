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Нардеп пообещала врачам грандиозное повышение зарплат
По утверждению Татьяны Донец, после проведения медреформы зарплата медиков увеличится на 250%. После того как парламент утвердит положения медицинской реформы, украинские врачи будут получать зарплаты, начиная от 18 тыс. грн. Об этом заявила нардеп от "Народного фронта" Татьяна Донец, передает Эспрессо.TV.
"Стартовая заработная плата врачей должна быть 250% от средней заработной платы по Украине. На сегодняшний день это более 18 тыс. грн", - сообщила она.
При этом хирурги и нейрохирурги официально будут получать в 4-6 раз больше официальной заработной платы в Украине".
Донец считает недопустимой существующую сейчас ситуацию, когда "полицейские, которые учатся 3 месяца, получают 7-10 тыс. грн, а люди, которые учатся 10 лет, получают 2-5 тыс. грн".
Она назвала эту ситуацию "ненормальной".
По словам Донец, соответствующие изменения законодательства должны быть проголосованы в четверг, 19 октября.
Согласно расчетам МИНЗДРАВА за август, за каждого пациента в 2018 году семейный врач будет получать в среднем 370 грн, а не 210, как предполагалось ранее.
Это означает, что прибыль врача эффективной семейной практики с 2 тыс.пациентов будет доходить до 18 тыс. грн/мес., медсестры - до 12 тыс. грн/мес.
Теги: Украина, Донбасс, врачи, зарплата, Минздрав, повышение, реформы
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