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Отставка Порошенко: Саакашвили выдвинул новые условия - активисты готовы к решительным действиям

17.10.2017 15:29
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Отставка Порошенко: Саакашвили выдвинул новые условия - активисты готовы к решительным действиям

Участники митинга намерены пикетировать Администрацию президента, если их требования не будут выполнены до конца сегодняшнего дня. Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, передает "Диалог.UA".

По его словам, глава государства Петр Порошенко должен уйти в отставку, поскольку по его заказу украинские депутаты сознательно затягивают принятие реформаторских законов. Саакашвили отметил, что в Украине нет больше политического процесса, так как Верховная Рада не может самостоятельно принимать решения.

"Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем предстоит переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста. У него еще есть время! Это не мой ультиматум, это мой совет", - заявил Саакашвили.



Теги: Донбасс, Киев, митинг, Верховная Рада, Порошенко, Саакашвили, реформы
 
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