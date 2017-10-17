Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится

17.10.2017 14:52

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части депутатской неприкосновенности. Соответствующий проект закона № 7203 зарегистрирован в Парламенте во вторник, передает "Диалог.UA".

На текущий момент текст документа пока не обнародован. Известно лишь, что законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 80 Конституции Украины всем нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность. В частности, они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия Парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Примечательно, что одно из требований митинга у стен Верховной Рады, который запланирован на вторник, ограничение депутатской неприкосновенности.