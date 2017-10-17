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Протесты в Киеве: появились фото первых стычек с полицией
В ходе митингов 17 октября, под Верховной Радой началась драка между представителями Нацгвардии и оппозиционерами, есть несколько пострадавших. Об этом сообщил корреспондент "Апострофа" с места событий.
Драка началась с того, что митингующие с нашивками батальонов Донбасс и Айдар сломали рамки металлоискателей, установленные ранее.
Они выстроились около ограды Верховной Рады, после чего начались столкновения. В ходе драки, по информации нашего журналиста, был использован слезоточивый газ, минимум трое человек пострадали. По данным журналистов, одному из митингующих разбили голову.
В ходе столкновений представители батальона "Донбасс" отобрали около 30 щитов у Нацгвардии, которая в ответ использовала слезоточивый газ.
"Двоих унесли на носилках", - сообщил корреспондент "Апострофа".
Поступают также сообщения, что полиция действовала неоправданно жестко.
Теги: Донбасс, Киев, полиция, митинг, Верховная Рада, батальон "Донбасс", нацгвардия
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