Раду могут штурмовать со взрывпакетами: некоторые выходы заблокированы – Шкиряк

17.10.2017 16:44

Советник Авакова рассказал о готовности правоохранительных органов среагировать на провокации. Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что якобы готовится штурм здания Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

По его словам, во время штурма будут использовать взрывпакеты.

"Внимание! По имеющейся информации, вечно нервный "хор Венских мальчиков" во главе с "дирижером" Гришиным с очень миролюбивой и очень набожной фракции "Самопомощь", вероятно, намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на "эффект толпы", – написал Шкиряк.

Он отметил, что правоохранители, которые находятся вокруг парламента, готовы к таим провокациям.

"Подразделения МВД будут четко стоять на защите законов и Конституции Украины, охраняя неприкосновенность жизни, прав и свобод мирных граждан. В первую очередь тех, которые находятся под стенами ВР. На грубые правонарушения подразделения МВД будут реагировать адекватно, только в рамках полномочий. Никакие провокации не пройдут", – заявил советник главы МВД.

Участники митинга под Верховной Радой заблокировали выходы из некоторых зданий парламентских комитетов.

Отмечается, что призыв к блокированию Рады прозвучал со сцены, однако выход из здания комитетов на улице Грушевского не заблокирован.

Как известно, сегодня, 17 октября, под Радой проходит акция протеста. На площади напротив парламента собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главное не допустить столкновений под стенами Верховной Рады.

Дракой под Радой успел отметиться опальный народный депутат Владимир Парасюк, который набросился на начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.