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У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили

17.10.2017 09:12
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У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что накануне акций протестов, запланированных на 17 октября под стенами Верховной Рады, сотрудники Службы безопасности задержали нескольких человек из окружения политика Михеила Саакашвили при попытке купить оружие. Об этом он пишет в своем Facebook, передает apostrophe.ua.

"Сейчас стало известно, кто хотел купить оружие и был задержан СБУ 14 октября во время попытки купить 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета. Среди задержанных - некто по кличке "Меч". Именно он хотел приобрести оружие перед 17 октября. Пока идет следствие его фамилию не раскрывают, но известно, что он работает заместителем руководителя службы охраны Давида Сакварелидзе. "Меч" в тесной координации с "Французом", это руководитель охраны Сакварелидзе. Участвовал в силовом прорыве границы в Шегинях. Но это не все его заслуги. "Француз", настоящая фамилия С. Фесенко, отсидел 12 лет за умышленное убийство", - сообщает Шкиряк, добавляя, что также был задержан человек с кличкой "Кий".

К записи Шкиряк прикрепил два фото, которые, по его словам, доказывают причастность указанных лиц не только к Сакварелидзе, но и к политической силы "Рух нових сил".



Теги: Донбасс, оружие, СБУ, Верховная Рада, задержание, Аваков, Саакашвили
 
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