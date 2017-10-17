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Запахло жареным: под Радой пустили газ, но первые палатки уже стоят

17.10.2017 20:04
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Запахло жареным: под Радой пустили газ, но первые палатки уже стоят

Обстановка под зданием Верховной Рады накаляется – нацгвардия приготовилась к защите, а активисты к радикальным мерам. Как сообщают очевидцы, к стенам украинского парламента подошли мужчины с нашивками батальона «Донбасс» и «Азова», передает УП.

Они повздорили с правоохранителями и даже сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и выломали забор. Присутствующие пытались пройти через металлоискатели и пронести с собой палатки.

Сейчас на улице Шелковичной стоят Нацгвардейцы, полиция, бойцы «Донбасса», «Азова» и бывшие бойцы АТО. Чего они ждут неясно, скорее всего, решения Верховной Рады. Очевидцы сообщают, что есть риск противостояний, если неприкосновенность не отменят. Обе стороны в боевой стойке. Как пишет УП, уже была драка, а неизвестные распылили в воздухе газ. Атмосфера среди присутствующих напряженная.

При этом митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой. Одна из них – большая военная.



Теги: Донбасс, Киев, полиция, митинг, палатки, Верховная Рада, батальон "Донбасс", батальон "Азов"
 
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