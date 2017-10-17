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Зрада отменяется: у Порошенко объяснили, зачем стянули к Раде артиллерию

17.10.2017 13:10
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Зрада отменяется: у Порошенко объяснили, зачем стянули к Раде артиллерию

Сегодня утром около Верховной Рады Украины, куда с масштабным митингом пришли сторонники бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, появилась артиллерия. Пушки и военная техника пугают митингующих – в соцсетях ожидают большое противостояние.

Накануне руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко сообщил, что политикам, которые пишут, что Петр Порошенко пытается защититься от активистов, волноваться не стоит, пишет “Диалог.UA”.

Перекрытие правительственного квартала связано с визитом президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преки.

Он напомнил, что на прошлой неделе такие же мероприятия были проведены во время прилета в Киев президента Турции Рэджепа Таипа Эрдогана.



Теги: Донбасс, Киев, митинг, Верховная Рада, артиллерия, Порошенко, Саакашвили
 
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