Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану - нардеп

18.10.2017 08:34

В то время как под Верховной Радой проходит Михомайдан, у частной резиденции президента Петра Порошенко в селе Козине под Киевом усилена охрана - пригнана военная техника, а также много людей в военной форме. Об этом написала нардеп из "Самопомощи" Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook, передает strana.ua.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков - Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов.

Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала....", - написала она и выложила фотографии охраны.