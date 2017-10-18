Как обжились митингующие в центре Киева

18.10.2017 15:04

Утром у Верховной Рады на улице Грушевского собрались около 200 митингующих, с ночи на площади остались несколько сотен человек с палатками, сообщает liga.net.

За порядком в правительственном квартале Киева следят около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, в зависимости от оперативной обстановки, количество правоохранителей может меняться.

Вчера, 17 октября, в центре Киева возле здания Верховной Рады началась акция протестапредставителей различных общественных организаций и политических сил. Акция была анонсирована давно и, по предварительным оценкам, на улицы, вышли несколько тысяч человек.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что усиленные меры безопасности под Радой 17 октября связанны с подготовкой возможных провокаций, а палатки никто сносить не будет.