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Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
Российские власти пристально следят за митингами в Киеве под зданием Верховной Рады, отмечая нестабильную обстановку в украинской столице. Об этом в комментарии российским СМИ заявил представитель Путина Дмитрий Песков, заговорив о влиянии последствий на имплементацию минских договоренностей, передает dialog.ua.
При этом отсутствие стабильности в Киеве Песков определил как "очевидный факт". На просьбу прокомментировать последствия сложившейся обстановки под зданием Парламента Песков отметил, что пока не может прогнозировать влияние начавшихся протестов на имплементацию минских договоренностей касаемо решения конфликта на Донбассе.
СМИ напомнили, что в минувший вторник несколько тысяч человек вышли к зданию украинского Парламента, выдвинув депутатам несколько требований, включая изменения в систему выборного законодательства, создание антикоррупционных органов и снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Российская Федерация, последствия, митинг, Верховная Рада, Песков, Минские договоренности
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