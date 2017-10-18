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"Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе

18.10.2017 12:14
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"Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе

Украинские певцы и артисты, которые, несмотря на войну на Донбассе, продолжают петь в России и зарабатывать там деньги, буквально продают Украину за рубли. Об этом на собственной странице в социальной сети заявила известная украинская певица Анастасия Приходько, раскритиковав группу украинских звезд за регулярные гастроли на территории России, передает dialog.ua.

Приходько заявила, что до войны пела в России и зарабатывала в несколько раз больше, чем зарабатывает в Украине, однако после оккупации Крыма и Донбасса она больше не может петь для оккупантов.

Приходько отметила, что российский народ предал Украину и не встал против Путина, поддержав аннексию Крыма, - после случившегося певица не хочет видеть миллионы предателей на своих концертах.

При этом Приходько отметила, что заработанные на гастролях в России деньги украинские артисты цинично тратят в Украине.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, гастроли, певица, артисты, оккупанты
 
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