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"Случаи физического избиения граждан, силовиков и защищенных законом депутатов будут жестко преследоваться", - Юрий Луценко предупредил о возможных провокациях на митингах оппозиции в столице
Генеральный прокурор Украины рассказал о своем видении ситуации возле здания Верховной Рады и заверил, что "сноса палаток не будет". Юрий Луценко уверен: в среду митингующих затесались провокаторы с оружием, которые настроены организовать беспорядки в столице, сообщает "Диалог.UA".
Об этом генеральный прокурор написал на своей странице в социальной сети "Феейсбук". Он предупредил, что попытки нападения на граждан, силовиков и депутатов будут пресечены: "Право на мирные акции протеста - одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации. У спецслужб была информация и есть установленные факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих.
Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей. Любые изменения в стране возможны только через политический диалог. Насилие убьет страну. Случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться".
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, оружие, митинг, МВД, Конституция, Верховная Рада
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