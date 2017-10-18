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Срочно! Депутаты вывозят семьи из Киева
После того как тысячи украинских воинов АТО и мирных граждан вышли на улицы Киева «вынести козла», множество депутатов ВРУ и чиновники высшего звена начали вывозить семьи за границу, а сами ходить только под усиленной охраной через подземные тоннели. Об этом сообщают достоверные источники, что подтверждает и нардеп Савченко в эфире вечернего прайма на телеканале NewsONE, передает from-ua.
По некоторым данным, детям народных депутатов было рекомендовано не ходить в школу. Такие негласные установки раздавали в СБУ.
Известно также, что многие нардепы и чиновники заблаговременно вывезли своих родных из Киева.
Также известно, что сами депутаты передвигаются под усиленной охраной и через тоннели. Об это сообщают активисты из под стен Верховной Рады Украины.
По их сообщению все ходы и выходы в ВРУ перекрыты. Не смотря на это по состоянию на 19-00 в здании ВРУ не осталось ни одного депутата.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, ВРУ, семья, СБУ, заграница, Верховная Рада, депутаты, АТО
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