Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок

18.10.2017 18:01

За последние два месяца это уже второе Соглашение о сотрудничестве, разрываемое со страной-агрессором. В августе Украина уже прекратила соглашение с РФ по экспорту военной продукции. Сегодня,18 октября, стало известно о том, что Кабмин своим решением прекратил действие еще одного важного документа, согласно которому Украина сотрудничала с РФ с 21 декабря 2000 года, передает "Диалог.UA".

Такое решение было принято на заседании правительства 18 октября. Речь идет о Соглашении с РФ по вопросам сотрудничества в сохранении специализации военных предприятий. Данный договор среди прочего предусматривал, что Украина и РФ способствуют сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники. Отметим, в России, несмотря на жесткую позиция США в отношении Кремля, убеждены, что "хороший Трамп" неожиданно захочет дружить с агрессором и отношения между США и Россией выйдут на небывалый ранее уровень.