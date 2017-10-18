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Украина увеличила импорт из ЕС и России
Сальдо внешней торговли товарами резко ушло в "минус". Дефицит внешней торговли товарами в январе-августе 2017 года вырос в 2,26 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4,79 млрд долларов в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, передает segodnya.ua.
Госстат отмечает, что за восемь месяцев 2017 года экспорт товаров из Украины вырос на 21,1%, а импорт – на 24,7%.
В частности, экспорт в страны Европейского Союза за этот период увеличился на 27,9%, а в Россию – на 17,7%. Импорт из ЕС вырос на 22,8%, из России – на 37,2%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами только с РФ составило 1,58 млрд долл.
Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявлял, что за первое полугодие экспорт украинских товаров и услуг на рынки ЕС вырос на 25%. По словам Мингарелли, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало толчком к развитию экономики и инвестиций.
Также президент Украины Петр Порошенко заявлял, что доля ЕС во внешней торговле Украины составляет уже 40%. В то же время, по словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, украинские товары все еще пользуются популярностью в России. Как отметила чиновница, дело в исторически сложившихся экономических связях, полностью игнорировать которые невозможно.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, торговля, экспорт, импорт, товар
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