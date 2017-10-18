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В Днепре из-за нехватки мест для захоронений построят крематорий

18.10.2017 21:14
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В Днепре из-за нехватки мест для захоронений построят крематорий

Для экономии территории для захоронений в горсовете Днепра решили построить крематорий и выделить участкиземли для склепов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает 056.ua.

По его словам, в горсовете Днепра приняли решение о строительстве крематория, так как в ближайшие 12-15 лет город столкнется с проблемой нехватки мест для захоронений.

«В настоящий момент такая ситуация уже существует. Она существует на ряде кладбищ. В этом году мы отвели участок на левобережном кладбище, но это все полумеры.

Ориентировочная стоимость строительства крематория составит около 1,5 млн евро. Скорее всего он будет построен на территории кладбища на Запорожском шоссе», - сообщил Михаил Лысенко.

Он добавил, что строительство крематория планируют завершить до 2020 года. Также для экономии мест для захоронений планируется строительство колумбария на кладбище в Сурско-Литовске, а с ноября начнется строительство участков для склепов на территории кладбища на Запорожском шоссе.



Теги: Украина, Донбасс, строительство, кладбище, Днепр, крематорий
 
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