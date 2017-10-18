Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли

18.10.2017 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли

На днях украинские военные под Одессой на учениях отработали тактику "волчьей стаи", в которой несколько бронекатеров удачно "захватили" большой вражеский корабль. Сообщение вызвало нешуточный переполох в высших эшелонах власти России. На это внимание обратил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает "Диалог.UA".

"Они, похоже, совсем буйков не видят. Депутат Госдумы угрожает разбомбить УКРАИНСКИЕ катера с самолетов, если они приблизятся к украденным россиянами УКРАИНСКИМ нефтяным вышкам, в УКРАИНСКОЙ акватории", - рассказал журналист, уточнив, что истерическим воплем из-за учений разразился госдумовец Дмитрий Белик. "Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки.

Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", - пригрозил путинист. Комментируя этот вопль, Цаплиенко обратил внимание, что россияне уж слишком нервно отреагировали на новость. "Не ожидал, что великий и могучий российский флот могут напугать наши кораблики", - отметил журналист.



Теги: Украина, Донбасс, депутат, Крым, Российская Федерация, Черное море, катер, Госдума, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх