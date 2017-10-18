В Пенсионном фонде объяснили, что будет с пенсиями работающих за границей украинцев

18.10.2017 18:26

Среди украинцев, работающих преимущественно за рубежом, право на получение пенсии в Украине будут иметь только те граждане, которые имеют необходимый пенсионный стаж и при этом платили достаточные взносы в Пенсионный фонд. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает economy.apostrophe.ua.

"Те, кто имел стаж согласно украинскому законодательству, кто платил достаточные взносы в Пенсионный фонд, те будут иметь право на получение пенсии в Украине. В том числе и те, кто работал за рубежом", – сказал Зарудный.

Он отметил, что закон о пенсионной реформе, вступивший в силу в Украине, дает возможность гражданам, работавшим за рубежом, оплатить взносы за периоды своего пребывания за границей и таким образом восстановить право на получение пенсии.

"Платить не за все годы, а только за те, когда человек работал за рубежом, чтобы восстановить свой страховой стаж. Минимальный взнос по минимальной зарплаты – сегодня это 704 грн в месяц с коэффициентом 2. То есть за месяц – 1400 грн", – отметил глава Пенсионного фонда.

Пенсионная реформа обяжет украинских работодателей нанимать сотрудников в возрасте от 45 лет по квотному принципу.