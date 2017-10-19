Госстат: численность населения Украины продолжает сокращаться

19.10.2017 12:48

По состоянию на начало сентября текущего года население Украины достигало 42 миллионов 444 тысяч человек без учета Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.



Как передает replyua.net, такие данные озвучили в Государственной службе статистики. По состоянию на 1 августа 2017 года численность населения Украины составляла 42 миллиона 456 тысяч человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 11,1 тысяч человек. За последний год, как отметили в Госстате, численность населения страны сократилась уже на 197 тысяч человек.



С января по август этого года естественное сокращение населения составило более 142 тысяч граждан, при этом за первые девять месяцев на свет появилось всего 243 тысячи детей. Эксперты отмечают, что население страны сокращается стремительными темпами.