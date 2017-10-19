Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Госстат: численность населения Украины продолжает сокращаться

19.10.2017 12:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Госстат: численность населения Украины продолжает сокращаться

По состоянию на начало сентября текущего года население Украины достигало 42 миллионов 444 тысяч человек без учета Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. 

Как передает replyua.net, такие данные озвучили в Государственной службе статистики. По состоянию на 1 августа 2017 года численность населения Украины составляла 42 миллиона 456 тысяч человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 11,1 тысяч человек. За последний год, как отметили в Госстате, численность населения страны сократилась уже на 197 тысяч человек. 

С января по август этого года естественное сокращение населения составило более 142 тысяч граждан, при этом за первые девять месяцев на свет появилось всего 243 тысячи детей. Эксперты отмечают, что население страны сокращается стремительными темпами. 



Теги: Донбасс, сокращение, население
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх