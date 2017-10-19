Последние новости раздела
- Поляк получил ножевое ранение, защищая украинцев от пьяного хулигана10:30
- Гройсман надеется на первые успехи медреформы через несколько лет10:10
- Компанію Ахметова зобов’язали виплатити $81,9 млн пені за «Укртелеком»09:50
- Ольга Фреймут рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери09:30
- В МВД намерены ужесточить наказания для водителей-нарушителей09:10
- Новый скандал в Раде: Геращенко "отправила" Левченко в туалет08:10
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Какие угрозы несет Турция и РФ для крымских татар – эксперт21:42
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро21:20
НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ
19.10.2017 17:45
Пункт заработает в ближайшее время
Как стало известно журналистам ZI, в Луганской области заработает контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Блокпост в этом месте пытались открыть еще в марте 2016 года. Однако его пришлось сразу же закрыть.
Теперь же, как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске удалось добиться того, чтоб новый КПВВ откроют.
Это позволит разгрузить контрольно-пропускные пункты в соседней с нами Луганской области. То есть практически две тысячи жителей смогут быстрее пересекать линию разграничения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, КПВВ
Читайте также:
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи11:30
- В одной из школ Краматорска массово отравились дети11:10
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе10:50
- НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ 08:50
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи11:30
- В Украине выдали миллионный ID-паспорт11:20
- В одной из школ Краматорска массово отравились дети11:10
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе10:50
- Xiaomi представила «умный» дверной замок10:40
- Поляк получил ножевое ранение, защищая украинцев от пьяного хулигана10:30
- Лига Европы: Заря и Динамо удивили букмекеров10:20
- Гройсман надеется на первые успехи медреформы через несколько лет10:10
- Компанію Ахметова зобов’язали виплатити $81,9 млн пені за «Укртелеком»09:50
- В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция (ВИДЕО)09:40
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля