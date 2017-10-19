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Погода піднесе українцям неймовірний сюрприз
Стовпчики термометрів покажуть більше 20 градусів тепла фактично в усій Україні.
А небо буде сонячним і безхмарним, йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Уранці в західних, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 17-22 градуси, на Прикарпатті 23-25 градусів, у східній частині 14-19 градусів.
Зазначимо, найтепліше сьогодні буде, не у розташованому в субтропіках Криму. Найвища температура очікується у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
В Одесу ж літо повернулося ще напередодні – там було до 25 градусів тепла. Містяни й туристи змінили куртки й светри на футболки, а дехто й на купальні костюми. Не побоялися пустити в море навіть маленьких дітей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, сюрприз
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