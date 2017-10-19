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Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою
На думку Віталія Портнікова, ті, хто зараз мітингує під Верховною Радою, навіть не усвідомлюють у чому полягає суть однієї з їх вимог, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований журналістом у соціальній мережі.
Так, Портніков пояснив яким чином будуть виглядати відкриті списки, які так хочуть запровадити представники мітингувальників. З моменту їх запровадження висувати кандидатів зможе виключно політична партія, самовисуванці зникнуть як поняття. Якщо ви голосуєте на виборах, то віддаєте свій голос за партію та за одного з кандидатів, який проходить від цього округу автоматично. Відтак, після підрахунку голосів буде вирахувано кількість місць, яку кожна партія отримує. Кандидати від цієї партії будуть визначені з огляду на арифметичну кількість голосів виборців, які вони здобули. І, звісно, лідер партії, який навіть не зобов’язаний балотуватись.
Наприклад, якщо у вашому округу умовний Іваненко набрав 70% голосів, а Петренко – 20%, але кількість голосів, які набрали їх партії, розділились з точністю до навпаки, то вашим депутатом стане Петренко, і ви ніяк не зможете цього змінити. Таким чином відкриваються широкі можливості для політичної корупції – потрібних людей будуть ставити на округи,на яких вони гарантовано пройдуть. Також можливі продаж голосів у розстрочку (у сусідній РФ ця схема давно відпрацьована) і консервація партійного лідерства. Оце і є відкриті списки по-українськи. Хоч хтось із протестувальників усвідомлює це? – зауважує Портніков.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Киев, Верховная Рада, протесты
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