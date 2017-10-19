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Смертельная авария в Харькове: медикам удалось сохранить беременность пострадавшей девушки
Еще две жертвы ДТП прооперированы и находятся в реанимации
Две пострадавшие в страшном ДТП девушки прооперированы и в настоящее время находятся в отделении реанимации городской больницы скорой и неотложной помощи Харькова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на мэрию города
"У обеих повреждения внутренних органов и переломы, у одной из них также сложная черепно-мозговая травма. Сейчас обе сестры прооперированы и находятся в реанимации", – сообщили в мэрии.
По словам собеседника агентства, в "неотложке" остаются также еще двое травмированных в результате ДТП, доставленных накануне вечером. Кроме того, за ночь в больницу обратились еще три человека (водитель Volkswagen'а, водитель и пассажирка Lexus'а). Все трое осмотрены, от госпитализации отказались.
По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, еще двое травмированных (в т.ч. беременная женщина), доставленные в областную клиническую больницу, – в нормальном состоянии.
"Беременность у женщины на 20-й неделе сохранена, прогноз хороший", – сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Список погибших и травмированных в результате ДТП, чьи личности уже установлены, обнародован на странице ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.
На месте трагедии сразу погибло 5 человек.
Обо всех деталях ДТП в Харькове читайте в онлайне "Сегодня".
Теги: Донбасс, Харьков, трагедия, авария
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