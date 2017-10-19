Украинцам советуют срочно менять номера телефонов

19.10.2017 16:30

Украинские соцсети преследует злой рок: одни закрываются, не успев стартовать, другие оказываются фейком, а третьи — взламывают. Так, стало известно, что хакеры смогли получить доступ к данным пользователей, которые зарегистрировались в новой соцсети «ЄСвоє», запустившейся в начале октября, передают Вести.

Интересно, что одним из основателей «ЄСвоє» стала тернопольчанка Александра Струмчинская, которая ранее запускала украинскую соцсеть Ukrainians — в ней зарегистрировалось около 350 тысяч человек, после чего разработчики потеряли интерес к проекту и решили его закрыть.

И хотя основатели утверждают, что проблема со взломом «ЄСвоє» решена и аккаунты теперь надежно защищены, эксперты советуют пользователям поменять имейлы и даже номера телефонов и, по возможности, больше не связываться с украинскими соцсетями, так как для создания достойного продукта нет ни экономических, ни социальных предпосылок.

Сразу после неудачи с Ukrainians Александра Струмчинская заявила о старте новой соцсети «ЄСвоє». Среди основателей были сама Струмчинская и Виталий Олейничук — он раньше занимался разработкой программного обеспечения для онлайн-казино, и некоторые из них пользователи называли мошенническими, потому что им якобы не отдали выигранные деньги. Новая соцсеть должна была стать площадкой не только для общения, но и для покупок билетов, товаров, рекламы и т. п.

Однако уже спустя пару недель после запуска хакеры взломали соцсеть и получили доступ к личным данным и данным платежей пользователей. В частности, на одном из форумов появилась подробная инструкция, по которой любой мог проникнуть в соцсеть от имени администратора. Хакеры рассказали, что пароль к системе подобрали в считанные минуты, ведь запуск соцсети прошел на базе дешевого «движка», который разработали трое программистов из Индии и лицензия на который стоила $45. При этом сами разработчики утверждают, что потратили на соцсеть сотни тысяч долларов.

По словам Александры Струмчинской, сейчас проблема устранена: «Сразу после старта у нас был ряд взломов, после которых мы все исправили и создали другие уровни защиты. Никакой угрозы для данных пользователей сейчас нет. Теперь сайт работает в бета-версии, мы работаем над функционалом, еще потребуется две-три недели в таком режиме, и мы планируем запустить полную версию на этом же домене».

По ее словам, бета-версию тестируют 5 тыс. человек — то есть это то количество пользователей, чьи данные, вероятно, стали добычей хакеров. Для того чтобы зарегистрироваться в соцсети, нужно ввести электронную почту, пароль, указать имя и фамилию.

Пока там работает лишь часть сервисов — можно обменяться сообщениями, добавиться в группу или подать заявку на добавление в друзья. Послушать музыку, разместить объявление о продаже пока нельзя. По словам Струмчинской, запустить эти сервисы планируют уже в полной версии.

Эксперты говорят, что полностью защищенной соцсети нет. «Их безопасность, по законодательству, остается на совести разработчиков», — говорит «Вестям» IT-эксперт Геннадий Гулак. По его словам, данные, которые уже попали к злоумышленникам, под угрозой: «Ими могут пользоваться мошенники — например, для проведения фиктивных платежей», — говорит Гулак. Эксперты советуют пользователям взломанной соцсети перестраховаться и поменять имейлы и номера телефонов (если они привязаны к картам).

Кстати, хакерские атаки на украинские соцсети происходят не впервые. Так, в 2015 году соцсеть Druzi.org.ua, в которой зарегистрировались около 400 тыс. человек, похитили у разработчиков — хакеры с помощью атаки заблокировали разработчикам доступ к серверу. А пользователям от имени администраторов рассылали сообщения с угрозами. Основатели соцсети обращались в суд, милицию, прокуратуру, но дело до сих пор не расследовали.

По мнению президента холдинга «Интернет Инвест» Александра Ольшанского, обеспечить на должном уровне безопасность данных в соцсети затратно и сложно. «Заявленных сотен тысяч долларов для такого проекта очень мало — нужны миллионы», — сказал Ольшанский. По его словам, запуск новых соцсетей, — не только в Украине, но и в мире, — пока невозможен, поскольку эта ниша уже занята.

Источник: https://from-ua.com