В Киеве возможна подготовка вооруженных провокаций – МВД

19.10.2017 07:40

В связи с информацией о возможных провокациях с применением оружия в городе действуют усиленные меры безопасности

Министерство внутренних дел Украины сообщает возможных вооруженных провокациях в Киеве. В связи с этим, в городе действуют усиленные меры безопасности. Об этом пресс-служба МВД сообщает в своем Twitter.

"Киев: Усиленные меры безопасности в столице связаны с тем, что у полиции есть информация о возможных вооруженных провокациях", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой Украины началась акция протеста, митингующие требуют принять законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и о новой избирательной системе.

Во второй половине вчерашнего дня на улице Грушевского начались столкновения активистов с полицией, в результате чего были пострадавшие с обеих сторон.

Позже, ближе к полуночи под стенами Рады произошли новые стычки. Протестующие снимали каски с правоохранителей.

Как сообщили в МВД, у людей, которые находятся под стенами парламента, может быть на руках оружие.

В итоге сегодня, 18 октября, в МВД заявили, что усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, направив туда 3000 правоохранителей.

В течении дня между протестующими и полицией возникали стычки. В целом, в отделение полиции доставили 11 человек. Согласно заявлению полиции, их отпустят после составления административных протоколов.

О причинах противостояния и требованиях протестующих читайте в материале "Сегодня".

Источник: https://www.segodnya.ua