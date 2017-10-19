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Врачи станут получать больше, государство заплатит за пациентов: подробности медреформы
Действовать новый медицинский закон начнет с начала 2018 года, но поэтапно
Верховная Рада поддержала медицинскую реформу и теперь украинцы смогут рассчитывать на помощь от государства при обращении в медучреждения.
Что подразумевает медреформа для украинцев
Согласно новому закону, теперь из госбюджета будут выделяться средства на оплату медицинских услуг и изделий, лекарства для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами. Теперь государство будет оплачивать не только, например, вызов врача на дом, но и возьмет на себя вторичную и третичную медпомощь, а также окажет помощь в связи с беременностью и родами.
На программу медгарантий для украинцев госбюджет должен будет предусматривать не менее 5% ВВП. Государственные и коммунальные медучреждения смогут предоставлять и платные услуги – но в объеме не более 20% от всех предоставленных услуг и только к завершению 2024 года.
Сколько будут получать врачи
В документе говорится, что пациенты должны ходить на профилактические медосмотры согласно порядку Минздрава, выполнять предписания врача и соблюдать правила медучреждения, в которое он обратился. Однако врача человек сам себе сможет выбирать, в противном случае пацинт сможет обратиться по этому вопросу в Минздрав.
Законопроект предусматривает, что зарплата врачей составит по меньшей мере 250% от средней зарплаты в Украине за июль прошлого года. В этом году средняя зарплата составила 7360 грн, следовательно, зарплаты врачей в следующем году должны составить от 18 400 грн.
Кто будет распоряжаться новой программой медпомощи
Государственные гарантии по медреформе для украинцев будет обеспечить орган исполнительной власти: эти полномочия могут быть предоставлены и Министерству здравоохранения, и Министерству финансов, и Министерству экономики.
Совет пациентского контроля переименовали в Совет общественного контроля. Добавили, что он создается на основе открытого конкурса и состоит из 15 человек, которые переизбираются каждые 2 года.
Когда заработает новый закон
Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года.
В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгаратний учреждениям только с 1 августа 2018 года.
В течение 2018-2019 годов планируют постепенно ввести государственные гарантии для всех видов медицинской помощи, чтобы с 1 января 2020 года все они действовали.
А до 31 декабря 2019 года реимбурсацию будут проводить согласно установленной правительством процедуре.
Напомним, Верховная Рада приняла медицинскую реформу, поддержав законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. При этом было рассмотрено почти 900 поправок.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал принятие медицинского закона. Он поблагодарил народных депутатов за принятие народной реформы.
Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не тянуть с принятием медицинской реформы в Украине и проголосовать за предложенные правительством законопроекты.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, врачи, реформа, медицина
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