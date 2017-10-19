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Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже

19.10.2017 13:15
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Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже

В палаточном городке под зданием Верховной Рады открылся мобилизационный пункт. Записаться в него может каждый, кто хочет присоединиться к акции протеста

Как передает корреспондент Politeka, ночь в городке прошла спокойно. Утром митингующих накормили горячем супом с вермишелью.

Количество силовиков продолжает увеличиваться. У них распоряжение – оперативно задерживать любых провокаторов. Буквально вырывать из толпы и уводить.

 

 

Народный депутат Андрей Ильенко попытался провести через ограждение участников акции, однако группа была остановлена бойцами Нацгвардии. В результате пройти удалось только парламентарию.

Вход со стороны Кабмина перекрыт, кордоны полиции по-прежнему усилены.

Митингущие напряжены: уверены, что сегодня день будет гораздо менее спокойным, чем вчера и готовятся к возможным провокациям против митинга. В то же время ряд активистов пожаловались, что полиция на пропускном пункте забрала туристический коврик – собираются писать заявление о  краже.

Добавим, что людей под ВР пока значительно меньше, чем было в первый день акции, 17 октября.

Напомним, 18 октября полиция в правительственном квартале задержала 11 активистов.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Киев, протест, Верховная Рада
 
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