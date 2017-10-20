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10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела
В Польше ликвидирована очередная нелегальная фабрика сигарет. Ее сотрудниками были украинские граждане. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на польские СМИ.
"Полиция ликвидировала в Мазовии одну из крупнейших фабрик изготовления нелегальных сигарет", - пишется в сообщении министерства финансов Польше. Нелегальные цеха находились в огромном павильоне, расположенном в одной из подваршавских местностей.
Силовики обнаружили профессиональную производственную линию для изготовления сигарет с машинами стоимостью 2,5 млн злотых, 21 тонну табачного сырья и 1,2 млн штук готовых сигарет.
Такая фабрика нанесла бюджету государства ущерб на 22 млн злотых, утверждают работники минфина.
Производственный комплекс был обеспечен социальными помещениями - кухней, душевыми, спальней, благодаря чему работники не должны были выходить наружу и не привлекали внимание окружающих. В другом помещении действовала машина, которая сортировала сигареты в пачки, впоследствии пачки упаковывались в коробочки типа "пицца".
Задержанные - 14 мужчин в возрасте от 26 до 63 лет, в том числе десять граждан Украины, получили в Региональной прокуратуре в Варшаве обвинение в участии в организованной преступной группе нелегального производства табачных изделий и преступлений против налогового долга. За такие проступки задержанные могут получить до 10 лет лишения свободы. По решению суда 13 человек были временно арестованы на три месяца, в том числе и несколько украинцев.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Польша, арест, украинец
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