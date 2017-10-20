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Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде

20.10.2017 16:50
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Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада України ухвалить законопроект про скасування депутатської недоторканності у другому читанні весною 2018 року.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи перед прикордонниками на Київщині.

«Зараз від імені переважної більшості українців, від імені українського народу я прошу КСУ якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати внесення змін до української конституції щодо депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати у першому читанні», – сказав він.

За його словами, КСУ розглядав раніше аналогічний законопроект і вже дав позитивний висновок щодо внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

«Я також сподіваюся, що вже на наступній сесії весною ВР не розгубить сміливості і дасть 300 голосів за остаточне і безповоротне рішення щодо скасування депутатської недоторканності», – сказав П.Порошенко. 

Источник: zik.ua



Теги: Донбасс, неприкосновенность, депутаты, Порошенко
 
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