Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде

20.10.2017 16:50

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада України ухвалить законопроект про скасування депутатської недоторканності у другому читанні весною 2018 року.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи перед прикордонниками на Київщині.

«Зараз від імені переважної більшості українців, від імені українського народу я прошу КСУ якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати внесення змін до української конституції щодо депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати у першому читанні», – сказав він.

За його словами, КСУ розглядав раніше аналогічний законопроект і вже дав позитивний висновок щодо внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

«Я також сподіваюся, що вже на наступній сесії весною ВР не розгубить сміливості і дасть 300 голосів за остаточне і безповоротне рішення щодо скасування депутатської недоторканності», – сказав П.Порошенко.

Источник: zik.ua