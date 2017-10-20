В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев

20.10.2017 07:50

В течение недели, с 9 до 15 октября, ОРВИ заболели более 165 тысяч человек, из них большинство дети. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ в Украине, передает Хроника.инфо с ссылкой на Вести-ua.

"За отчетную неделю ОРВИ заболело 165 669 человек, из них 71,4% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 404,7 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 733,4, наименьший - в Тернопольской областях - 196,7 на 100 тыс. населения.

На отчетной неделе 2017 года в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.