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До підозри Зайцевій додадуть ще один факт

21.10.2017 20:10
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До підозри Зайцевій додадуть ще один факт

Затриманій водійці "Lexus" Олені Зайцевій, учасниці смертельної ДТП у Харкові, вручать змінене повідомлення про підозру, однак перекваліфіковувати статтю не будуть.

Про це на брифінгу повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Чиж.

"Скільки б у неї не було в крові наркотичних речовин чи алкоголю, в межах ККУ – це лише обставина, яка обтяжує покарання. Ми встановили, що у неї були в організмі наркотичні засоби і готуємо змінений проект підозри. Оголосимо підозру і вкажемо, що водій Зайцева перебувала у стані наркотичного сп’яніння", – сказав Сергій Чиж.

Як він зауважив, на зміну кваліфікації статті це не вплине, бо наявність наркотичних засобів лише обтяжуюча обставина.

Наразі слідчі опитують лікарів, щоб дізнатися, які саме ліки виписували дівчині.

Источник: 24tv.ua



Теги: Донбасс, Харьков, наркотики, ДТП
 
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