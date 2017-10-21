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Между Киевом и Одессой построят евроколею

21.10.2017 10:10
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Между Киевом и Одессой построят евроколею

В Украине построят железную дорогу европейского образца из Киева в Одессу.

Министерство инфраструктуры Украины заявило о намерении построить новую железную дорогу европейского стандарта 1435 мм из Киева в Одессу. Об этом заявил министр Владимир Омельянов, передает "Центр транспортных стратегий".

"Хотим также включить в этот перечень (концессионных проектов, - ред.) первую концессионную железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть", сказал министр.

Согласно информации, потенциальными инвесторами являются китайские компании. Также отмечается, что ранее Владимир Омелян заявлял, что подобные железнодорожные пути появятся в Украине на протяжении от 5 до 10 лет. Он также предполагал, что это будет касаться направлений Киев-Одесса и Киев-Варшава.

Источник: telegraf.com.ua


Теги: Донбасс, Киев, Одесса, железная дорога
 
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