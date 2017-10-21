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Монетизация субсидий будет поэтапной и запустится с нового года — замминистра финансов
Сначала субсидии монетизируют на уровне поставщиков, чтобы понять, как работает система расчетов "живыми" деньгами. Затем создадут реестры и базы данных субсидиантов и монетизируют субсидии для домохозяйств.
Переход от клиринговых расчетов по субсидиям к денежным произойдет в три этапа и начнется с нового года. Об этом пишет в своей статье для "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) заместитель министра финансов Сергей Марченко.
Сначала Минфин планирует монетизировать расчеты по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг. "Нужно отказаться от практики использования общих протокольных решений и проанализировать, как работает система расчетов, когда она наполнена "живыми" средствами, а не клирингом", — пишет Марченко.
А следующими шагами должны стать создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п. В данном случае речь идет о "надлежащей верификации получателей субсидий для исключения из них числа тех, кто скрывает истинный уровень доходов".
И последним шагом будет уже монетизация субсидий на уровне домохозяйств.
"Сейчас мы на первом этапе, который вводит с нового года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", — пишет Марченко.
По словам замминистра, после отопительного сезона 2017–2018 годов планируется перевести часть платежей на обычные текущие счета предприятий-поставщиков услуг. Такой шаг обеспечит еще одну предпосылку для перехода к свободному рынку — создаст возможности для предприятий, которые хотят работать с населением, и откроет путь к прямому перечислению субсидий домохозяйствам, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги.
Источник: delo.ua
Теги: Донбасс, субсидия, система, монетизация
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