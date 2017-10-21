Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Налоговики вводят автоматизированный весовой контроль на границе

21.10.2017 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Налоговики вводят автоматизированный весовой контроль на границе

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины заказала установку 7 весовых комплексов на трех международных пунктах пропуска.

Как говорится в сообщении ГФС, весовые комплексы должны установить до 15 декабря 2017 г. на автомобильных пунктах пропуска «Яготин» (Волынская таможня ГФС), «Чоп» и «Ужгорож» (Закарпатская таможня ГФС). Стоимость комплексов вместе с установкой — 2,29 млн грн.

Однако в ГФС отмечают, что таможне требуется не меньше 50 весовых комплексов, поэтому еще 20 должны установить в 2018 г.

По мнению директора департамента материального обеспечения и развития инфраструктуры ГФС Андрея Рахубы, весовой контроль ускорит прохождение таможни, минимизирует влияние человеческого фактора и упростит проверку документов.

Кроме весовых комплексов, ведомство планирует покупку сканирующих системы для осмотра грузовых авто и контейнеров.

Источник: agroportal.ua



Теги: Донбасс, вес, граница, контроль, ГФС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх