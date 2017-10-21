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Немовля вчора на Оболоні викрало подружжя, яке втратило власну дитину - уповноважений президента
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.
Немовля вчора на Оболоні викрало подружжя, яке втратило власну дитину. Про це уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив у Facebook. «Викрадачами виявилась сім’я з Вишгороду. Дівчині лише 20 років! Виховувалась у неблагополучній родині. Нещодавно вони втратили свою дитину і вирішили викрасти чужу дитину!», - зазначив він.
Поліція розглядає версію викрадення немовляти у Києві як умисний злочин. Попередньо, таким чином дівчина хотіла приховати смерть своєї дитини. Про це повідомив глава Національної поліції Андрій Крищенко, передає "112 Україна".
Так, згідно зі свідченнями дівчини, вона втратила дитину місяць тому, викинула її. "Ми ще будемо з'ясувати всі ці події, так як в поліції Києва не зафіксовано знайдених трупів немовлят у смітнику. Тому ми будемо з'ясовувати, вона покаже, куди вона викинула", - сказав він. За словами Крищенка, затримана плутається в свідченнях. Однак, попередня версія є.
"У нас версія, що вона таким чином, враховуючи, що у неї теж була дівчинка, хотіла приховати смерть своєї дитини та видати цю дитину за свою. Але це ще версія і поки показань на цю версію у нас немає", - додав він.
На даний момент дитина передана батькам. Згідно з висновком лікарів, життю дитини нічого не загрожує. "На теперішній час можу сказати, що дитині нічого не загрожує, вона не постраждала, її передано батькам", - зазначив Крищенко. Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, в Оболонському районні Києва було викрадено немовля, доки батько забирав з дитсадка старшу доньку.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.
Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною.
Теги: Донбасс, Киев, семья, ребенок
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