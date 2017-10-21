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Полиция задержали подозреваемую в похищении ребенка в Киеве

21.10.2017 18:50
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Полиция задержали подозреваемую в похищении ребенка в Киеве

Полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".

"Сотрудниками полиции задержаны похитители ребенка. С ребенком все хорошо", - говорится в сообщении.

При этом ранее было опубликовано видео с камер наблюдения одной из аптек Вышгорода, на котором зафиксирована женщина, которая по приметам похожая на подозреваемую.

Напомним, сначала была информация о том, что неизвестный мужчина в Оболонском районе Киева похитил двухмесячного младенца, пока ее отец пошел забирать старшую дочь в детском саду.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, ребенок, похищение, полиция
 
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