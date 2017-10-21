Світу настав кінець, – реакція європейців на смертельну ДТП у Харкові за участю Зайцевої

21.10.2017 11:50

У коментарях до новин щодо харківської трагедії користувачі з Польші, Чехії, Німеччини та навіть США висловлюють свою думку щодо самої резонансної ДТП і ймовірної винуватиці Олени Зайцевої.

Так, читачі популярних у свої країнах видань здебільшого висловлюють обурення та зазначають, що не вірять у правосуддя – за їхніми словами, "татусь-олігарх" усе "порішає". А дехто навіть згадує подібні події у своїх країнах, пише "Газета.ua".

Daily Mail, Велика Британія

DailyFailFan, Свіндон, Велика Британія

"Я родом із України, і я сумніваюся, що правосуддя буде досягнуто".

trewerne, Окем, Велика Британія

"Вона, мабуть, отримає ще кращу машину та вирушить кудись на Бермуди, аби отямитися від стресу".

Elizabeth Ng, Сингапур

"Ці багаті діти вважають, що вони можуть витрачати важко зароблені батьками гроші так, як їм зманеться".

Щоправда, є й ті, які захищають дівчину.

Mick Dundee, Велика Британія

"Стався нещасний випадок... Залиште її в спокої".

Heute, Німеччина

Kerstin

"Гроші та вплив понад правосуддя... І ці країни сподіваються вступити до ЄС. Україні, як і іншим східноєвропейським країнам, які вже в ЄС, ще далеко до того, щоб стати повноцінними його членами. Країнам, де всім керують олігархи, нема чого шукати в Євросоюзі".

Raser

"В Австрії також багато синів заможних батьків на розкішних автівках випробовують людей на терпіння. Лише нещодавно один 20-річний хлопець врізався в іншу машину на своєму боліді з 400 кінськими силами. Сина підприємця, що є відомим за своїми вибриками, ще досі не ув'язнили”.

Blesk, Чехія

ladik2015

"Шкода, що там була охорона. Натовп покарав би її по-своєму, без суду. Загублені життя. Ти ідеш собі вулицею – і ось тебе уже розчавлює якась недалека краля".

sores

"Ну так. Тепер її бойфренд купить їй волю та вона "заб'є" на це все. Світу настав кінець, якщо все крутиться довкола грошей. Ганьба! В Чехії також є такий сексолог Вайс, який двох убив і одного поранив, однак досі перебуває не у в'язниці".

Як підкреслюють журналісти "Газети", чехи часто порівнюють справу Зайцевої зі справою Петра Вайса, який рік тому вчинив ДТП і на суді заявив, що у нього – амнезія, відтак він не пам'ятає, як сталася аварія.

familiar

"Я чекаю на вердикт, але мені щось підказує, що він звучатиме типу "це була не її провина", шина лопнула, пес вибіг на дорогу, ну або у неї стався напад астми. Татусь дідька лисого дозволить її посадити, а ось люди померли”.

sly.pl

"Вона, певно, писала повідомлення або фарбувалася. У Польщі таких людей також вистачає. Сподіваюся, цей випадок примусить їх замислитися".

artur0121

"Вона вже виклала відео свого вчинку в Instagram?"

rikol

"Убивці мають бути засудженим до довічного ув'язнення. Але кумедно читати коментарі поляків. В Польші ситуація - аналогічна. Рівню Німеччини ми не відповідаємо в жодному разі".

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові Lexus в'їхав у натовп людей. Внаслідок зіткнення з Volkswagen Touareg позашляховик відлетів на тротуар і наїхав на пішоходів: 5 загинули на місці, 6 доправили до лікарні.



Увечері 20 жовтня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід Олені Зайцевій, яка керувала Lexus, – наступні два місяці дівчина перебуватиме під арештом без можливості внесення застави.





