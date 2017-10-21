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Украинцев предупредили о резком похолодании
Уже с 21 октября на всей территории страны ожидается понижение температуры.
В Украине с субботы, 21 октября, похолодает, днем температура опустится до +9...+ 14 градусов. На западе Украины до +16...+18. В южной части до +20 градусов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко, передает Страна.ua.
По ее словам, в воскресенье похолодает практически на всей территории Украины, а ночью на севере температура опустится ниже 0 градусов.
"Завтра после обеда на запад придут дожди, погода ожидается комфортная. Доберутся до северных областей. На остальной территории сухо. В воскресенье запад и север очистятся от облаков, а дожди вероятные на юге, востоке. В центральных областях осадки пройдут ночью и утром 22 октября. Везде практически ночные и утренние туманы", - написала она.
В Киеве в течение дня в субботу +10...+11 градусов, в воскресенье +8...+10 градусов. Ночная температура воздуха в пределах +3...+ 6 градусов тепла.
"Дождь в столице ожидается вечером 21 октября и в ночь на воскресенье. То есть дневные часы и субботу, и воскресенье без особых осадков. Но - также периодические туманы", - отметила Диденко.
Теги: Украина, Донбасс, температура, похолодание
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